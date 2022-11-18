﻿İstanbul İmar 1 işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul İmar bünyesinde Mimar olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 25 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Bina tasarım önerileri hazırlamak ve müşterilere sunmak

Saha ölçüm ve tespit işlemleri

Ekip çalışmasına yatkın

İnsan ilişkilerinde başarılı

Temsil kabiliyeti kuvvetli

Problem çözme becerisi ve motivasyonu yüksek

İnşaat profesyonelleri ile potansiyel projelerin fizibilitesi hakkında görüşmek, Mühendis, inşaat yöneticisi ve mimari teknoloji uzmanları gibi diğer profesyonellerden oluşan bir ekiple yakın iş birliği içinde çalışma ve mevzuat konularına hakim