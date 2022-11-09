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İstanbul İsbak işçi alacak

İstanbul İsbak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 08 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 11:54
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İstanbul İsbak işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.

Mülakat bilgileri adaylara sonra bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Elektrik, elektronik, mekanik konularında yetkin olmak

3 yıllık tecrübeye sahip olmak

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakatlarda diploma örneği istenecek

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