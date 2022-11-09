﻿İstanbul İsbak işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.
Mülakat bilgileri adaylara sonra bildirilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Elektrik, elektronik, mekanik konularında yetkin olmak
3 yıllık tecrübeye sahip olmak
C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mülakatlarda diploma örneği istenecek
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