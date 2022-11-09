﻿İstanbul İsbak işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.

Mülakat bilgileri adaylara sonra bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Elektrik, elektronik, mekanik konularında yetkin olmak

3 yıllık tecrübeye sahip olmak

C sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakatlarda diploma örneği istenecek