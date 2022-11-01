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İstanbul İsbak personel alacak

İstanbul İsbak, şoför olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 11:51
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İstanbul İsbak personel alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, şoför olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Yoğun saha çalışmasına uyum sağlayabilmek

Güvenli araç kullanmayı ilk edinmiş olmak

Prezantabl

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak

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