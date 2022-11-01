İstanbul İsbak personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, şoför olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.
İlan için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.
Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Yoğun saha çalışmasına uyum sağlayabilmek
Güvenli araç kullanmayı ilk edinmiş olmak
Prezantabl
Vardiyalı çalışmaya uygun olmak
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.