İstanbul İsbak personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, şoför olarak istihdam etmek üzere 3 personel alacak.

İlan için son başvuru tarihi 31 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Adaylar başvurularını ilanda belirtilen internet adresinden yapacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Yoğun saha çalışmasına uyum sağlayabilmek

Güvenli araç kullanmayı ilk edinmiş olmak

Prezantabl

Vardiyalı çalışmaya uygun olmak