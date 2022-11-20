İstanbul İsbak personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, bünyesinde Müşteri Hizmetleri Uzmanı ve İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMAN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun
Müşteri temsilcilerinin çağrı alma, yönetme, koçluk yapılması ve hedef gerçekleşmesi için operasyonel takibi ve gelişimi sağlayabilen
İletişimi güçlü, müşteri memnuniyeti odaklı çalışabilecek
Ekip çalışmasına yatkın
MS Office programlarını iyi kullanabilen
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mülakatlarda diploma örneği istenecektir
İNSAN KAYNAKLARI UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin en az 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun
İnsan kaynakları yönetimi ile personel işe alma ve yerleştirme süreçlerinde deneyimli
Planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli, stratejik bakış açısına sahip
Dinamik, takipçi ve detaylara önem veren
İletişim ve sunum becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın
MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen
Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişiği bulunmayan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Mülakatlarda diploma örneği istenecektir
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