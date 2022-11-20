İstanbul İsbak personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul İsbak, bünyesinde Müşteri Hizmetleri Uzmanı ve İnsan Kaynakları Uzman Yardımcısı olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ UZMAN KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümünden mezun

Müşteri temsilcilerinin çağrı alma, yönetme, koçluk yapılması ve hedef gerçekleşmesi için operasyonel takibi ve gelişimi sağlayabilen

İletişimi güçlü, müşteri memnuniyeti odaklı çalışabilecek

Ekip çalışmasına yatkın

MS Office programlarını iyi kullanabilen

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakatlarda diploma örneği istenecektir

İNSAN KAYNAKLARI UZMAN YARDIMCISI KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin en az 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun

İnsan kaynakları yönetimi ile personel işe alma ve yerleştirme süreçlerinde deneyimli

Planlama, takip ve raporlama yönü kuvvetli, stratejik bakış açısına sahip

Dinamik, takipçi ve detaylara önem veren

İletişim ve sunum becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın

MS Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen

Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilişiği bulunmayan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Mülakatlarda diploma örneği istenecektir