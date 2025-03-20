İstanbul işgal altında demokrasi itlaf edildi

İtilaf Devletleri tarafından; İstanbul’un ilk işgali, 13 Kasım 1918’de oldu önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alındı ancak idareye el konulmadı;

İtilaf Devletleri tarafından; İstanbul’un ikinci işgali 16 Mart 1920'de oldu ve idareye el konuldu.

İngiliz işgali günlerinde halkın toplantı yapması yasaklandı. İngilizlerin işgal günlerinde tutuklama yaşandı.

İtilaf Devletlerinin İstanbul’u işgalini gören Mustafa Kemal Paşa dedi ki;

“Geldikleri gibi giderler...”

9 Eylül 1922'de gelindiğinde, İzmir'in Kurtuluşundan sonra, Mustafa Kemal Paşa İstanbul'u kurtarmak için Türk ordusuna İngiliz ve Fransız işgalindeki Çanakkale'ye hareket etmeleri emrini verdi.

Bu emir üzerine İngiltere ile savaşın eşiğine gelindi.

Muhafazakâr Parti ile Liberal Parti koalisyon iktidarının Başbakanı David Lloyd George karşı taarruza istedi ama itilaf devletleri karşı çıktı.

George'u gereksiz bir savaşla itham eden Muhafazakâr Parti Carlton Club deklarasyonu ile koalisyondan ayrıldı.

Savaş yanlısı Lloyd George hükûmeti düştü.

Şükrü Naili Paşa komutasında 3. Kolordu 6 Ekim 1922'de İstanbul’a girdi ve işgal sona erdi.

Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam kararı aldı.

19 Mayıs 1919’da Samsun’a ilk adımla başlayan kurtuluş 30 Ağustos Zaferi ile taçlandı, itilaf devletleri yenildi ve vatan toprağından defedildi.

29 Ekim 1923’te laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu.

Aradan 103 yıl geçti.

Teşbihte hata olmaz; İtilaf Partilerinin iktidarı tarafından 19 Mart 2025’te İstanbul üçüncü kez işgal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı, metro istasyonları ve taksim meydanı başta olmak üzere stratejik noktalar kontrol altına alındı ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığına el konulmadı.

6 gün toplantı ve yürüyüş İstanbul’da yasaklandı.

Çok sayıda gözaltı ve tutuklama yaşandı.

31 Mart 2024’te 2. Parti olarak hezimete uğrayan AKP önderliğindeki itilaf partileri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 3 kez kaybetmenin intikamını alma peşindeydiler.

Dava üstüne dava açıyorlardı ama CHP de Ekrem İmamoğlu da yılmıyordu.

Ve İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edildi.

Türk milleti a büyük teveccüh gösterince tek çare kalmıştı ki oda devreye alındı;

Ekrem İmamoğlu “örgüt kurmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Hatırlatmam gerekir ki;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı 26. Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ, “Silahlı terör örgütü kurmak" suçlaması ile 26 ay cezaevinde esir tutuldu.

19 Mart 2025’te İstanbul işgal edildi, demokrasi itlaf edildi

Ekrem İmamoğlu’na siyaseten ne yaparlarsa yapsınlar ama bilsinler ki ilk seçimde;

3 Kasım 2002’de geldikleri gibi gidecekler...

Faşizm; Kartaca gibi yıkılacak...