İstanbul İstanbul olalı böylesini görmedi. Trafiğe çıkanlar 'hangi şehirdeyiz' sorusunu sordu

İstanbullular kenti terk etti yollar nefes aldı. Kurban Bayramı nedeniyle İstanbullular şehri boşaltınca, İBB trafik yoğunluk haritası yeşile döndü.

İstanbul İstanbul olalı böylesini görmedi. Trafiğe çıkanlar 'hangi şehirdeyiz' sorusunu sordu

İstanbullular megakenti boşalttı, yollar bombaş kaldı.Trafik yoğunluğu sabah saat 09.40'ta yüzde 8'lerde ölçüldü. Saatler ilerledikçe yüzde 15'lere çıktı.

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Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü.

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Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için megakent İstanbul’da haftanın ilk günü yollar adeta boş kaldı. Sabah saat 09.30 itibariyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü.

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E5 Karayolu üzerine Edirne ve Ankara istikametinde araçların az olduğugözlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilene göre saat 09:30 itibariyle trafik yüzde 9 olarak ölçüldü. İlerleyen saatlerde ise trafik yoğunluğu yüzde 15'lere çıktı. İBB trafik haritasında yollar yeşil kaldı, İstanbul'da kalanlar da rahat bir nefes aldı

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