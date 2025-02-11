İstanbul- İstanbul'da kar yağışı altında balık tutmaya devam ettiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul- İstanbul'da kar yağışı altında balık tutmaya devam ettiler

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Bazı vatandaşlar Galata Köprüsü ile Bebek Sahili'nde kar yağışı altında balık tutmaya devam etti.

İstanbul'un birçok noktasında sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı kent genelinde zaman zaman etkisini artırırken zaman zaman da yerini karla karışık yağmura bırakıyor.

Kara ve soğuk havaya aldırmayan bazı vatandaşlar ise Bebek Sahili ile Galata Köprüsü'nde balık tuttu.

'ÜŞÜTÜYORSUN AMA BALIK TUTTUĞUNU HİSSEDİYORSUN'

Anıl Aydın, "Kar altında balık güzel geliyor. Sürü denk geldi mi dolduruyoruz, götürüyoruz. Sağlam oluyor yani. Arkadaşlar böyle toplandık volta atıyoruz. Geleceklere tavsiyem sabah 10 gibi gelebilirsiniz. Mükemmel sürüler var. Gerçekten zevkli, üşütüyorsun ve balık tuttuğunu hissediyorsun" dedi.

İstanbul- İstanbul'da kar yağışı altında balık tutmaya devam ettiler

İstanbul- İstanbul'da kar yağışı altında balık tutmaya devam ettiler

İstanbul- İstanbul'da kar yağışı altında balık tutmaya devam ettiler

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