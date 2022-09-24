İstanbul İstgüven 28 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İstgüven, özel güvenlik personeli olarak istihdam etmek üzere 28 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen web sitesine özgeçmişin oluşturulması ile tamamlanmış olacak.
Başvuru esnasında belge istenmeyecek.
Mülakat sonrası gerekli bilgi ve belgeler talep edilecek.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Valilik onaylı silahlı/silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak
En az 1 yıl deneyim sahibi olmak
Kadın ve erkek adaylar başvurabilir
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