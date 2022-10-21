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İstanbul İstgüven 94 özel güvenlik görevlisi alacak

İstanbul İstgüven 94 özel güvenlik görevlisi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 08:02
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İstanbul İstgüven 94 özel güvenlik görevlisi alacak

İstanbul İstgüven 94 özel güvenlik görevlisi alacak
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İstanbul İstgüven bünyesine 94 özel güvenlik görevlisi alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, daimi olarak özel güvenli görevlisi alınacak.

Son başvuru tarihi 26 Ekim 2022 olarak duyuruldu.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

En az 1 yıl deneyim sahibi olmak.

GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş.

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