İstanbul İstgüven işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İstgüven, müdür, büro personeli, bilgi işlem personeli, İSG şefi, avukat ve servis görevlisi olarak istihdam etmek üzere 9 personel alacak.

Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak açıklandı.

İlan kadın ve erkek adaylar için geçerli.

Başvurular ilanda belirtilen web sitesine özgeçmiş yüklenmesiyle yapılacak.

MÜDÜR İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

35 – 45 yaş aralığında olmak

En az lisans mezunu olmak