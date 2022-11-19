İstanbul İstgüven işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İstgüven, müdür, büro personeli, bilgi işlem personeli, İSG şefi, avukat ve servis görevlisi olarak istihdam etmek üzere 9 personel alacak.
Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak açıklandı.
İlan kadın ve erkek adaylar için geçerli.
Başvurular ilanda belirtilen web sitesine özgeçmiş yüklenmesiyle yapılacak.
MÜDÜR İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
35 – 45 yaş aralığında olmak
En az lisans mezunu olmak
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