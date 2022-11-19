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İstanbul İstgüven işçi alacak

İstanbul İstgüven, müdür, büro personeli, bilgi işlem personeli, İSG şefi, avukat ve servis görevlisi olarak istihdam etmek üzere 9 personel alacak.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 11:23
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İstanbul İstgüven işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İstgüven, müdür, büro personeli, bilgi işlem personeli, İSG şefi, avukat ve servis görevlisi olarak istihdam etmek üzere 9 personel alacak.

Son başvuru tarihi 22 Kasım 2022 olarak açıklandı.

İlan kadın ve erkek adaylar için geçerli.

Başvurular ilanda belirtilen web sitesine özgeçmiş yüklenmesiyle yapılacak.

MÜDÜR İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

35 – 45 yaş aralığında olmak

En az lisans mezunu olmak

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