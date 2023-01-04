﻿İstanbul İston işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İstanbul İston, bünyesinde Hizmet ve Destek Satın Alma Şefi olmak üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAT KOŞULLARI
* Üniversitelerin Lisans bölümlerinden mezun olmak,
* Kamu İhale Kanunu mevzuatına ve sözleşme yönetimine hakim olmak,
* Alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak,
* Tercihen Satınalma ile ilgili teknik İngilizce okuma ve yazma bilgisine sahip olmak,
* B sınıfı ehliyete sahip olup aktif araç kullanabilen,
* Tercihen Avrupa Yakasında ikamet eden,
* Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak.
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