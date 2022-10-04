İstanbul İston işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İston, sosyal güvenlik şefi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu mevzuatına hakim olmak