İstanbul İston işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İston, sosyal güvenlik şefi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak
Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak
MS Office programlarına hakim olmak
Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak
İş Kanunu ve Borçlar Kanunu mevzuatına hakim olmak
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