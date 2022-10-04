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İstanbul İston işçi alacak

İstanbul İston, sosyal güvenlik şefi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 16:26
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İstanbul İston işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul İston, sosyal güvenlik şefi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen internet adresinden yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak

MS Office programlarına hakim olmak

Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu mevzuatına hakim olmak

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