İstanbul İtfaiyesi'nden İzmir yangınına söndürme desteği

İBB'den İzmir yangınına İBB'den destek

İstanbul İtfaiyesi'nden İzmir'deni yangına söndürme desteği. 60 itfaiye eri ve 15 itfaiye aracıyla söndürme desteği verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İtfaiyesi, İBB Acil Durum ve Afet Müdahale Planı’na göre 60 itfaiye personeli ve 15 itfaiye aracını İzmir’in Karşıyaka ilçesine yangına müdahale için dün gece yola çıkardı. Sabah yangın sahasında olan ekipler, ormanlık alandaki yangının kontrol altına alınmasına katkı sağladı.

ÖNCE GELİBOLU, SONRA KARŞIYAKA

Çanakkale’nin Eceabat İlçesi Büyükanafarta Köyü çevresinde önceki gün meydana gelen orman yangınının söndürülmesine destek sağlayan İstanbul İtfaiyesi'nden bir ekip, tarihi yarımadadaki yangının kontrol altına alınmasının ardından İzmir’e hareket etti. İstanbul İtfaiyesinden ilk etapta 7 itfaiye aracı ile 31 itfaiye personeli, ikinci etapta ise 8 araç ve 29 personeli İzmir’e hareket etti. Çanakkale yangının görev yapan ve işlerini tamamlayan ekipler de İzmir’e kaydırıldı. 2 öncü araç, toplam 7 ton su taşıyan 10 itfaiye aracı, 2 minibüs ve 1 kamyonet, toplam 60 itfaiyecinin yangınla mücade eden ekiplere desteği sürüyor.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yangının kontrol altına alınmasına destek sağlayan ekipler, İzmir’de çeşitli noktalarda söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangının etkili olduğu alanlarda ve özellikle zeytinliklerde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yangının tekrardan canlanmaması için soğutma çalışma yapmayı sürdürüyor.