İstanbul itfaiyesinden kedi kurtarma operasyonu

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi, Yenibosna semtinde meydana gelen olayda, bir sokak kedisi sokakta park halinde duran arabanın lastik kısmından motoruna girdi. Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

YARAMAZ KEDİ KOŞARAK KAÇTI

Yaşanan durum sonrası çaresiz kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, arabanın motoruna giren kediyi çıkartmak için operasyona başladı. Kedinin sıkıştığı yerden çıkarılması için ekipler kedinin bulunduğu noktaya yangın tüpü ile müdahale etti. Daha sonra kedi girdiği yerden koşarak kaçtı.

Kedinin kurtarılma anları cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.