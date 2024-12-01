İstanbul itfaiyesinden kedi kurtarma operasyonu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Sariye Nur Dönmez

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bir kedi, sokakta park halinde duran bir aracın lastik kısmından motoruna girdi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaramaz kedi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi, Yenibosna semtinde meydana gelen olayda, bir sokak kedisi sokakta park halinde duran arabanın lastik kısmından motoruna girdi. Durumu fark eden vatandaşlar, kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

YARAMAZ KEDİ KOŞARAK KAÇTI

Yaşanan durum sonrası çaresiz kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, arabanın motoruna giren kediyi çıkartmak için operasyona başladı. Kedinin sıkıştığı yerden çıkarılması için ekipler kedinin bulunduğu noktaya yangın tüpü ile müdahale etti. Daha sonra kedi girdiği yerden koşarak kaçtı.

Kedinin kurtarılma anları cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Son Haberler
Su fiyatlarındaki artışla ilgili bomba iddia: 1 yılda yüzde 100'ün üzerinde zamlandı
Su fiyatlarındaki artışla ilgili bomba iddia: 1 yılda yüzde 100'ün üzerinde zamlandı
Fibromiyalji: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri Neler?
Fibromiyalji: Belirtileri, Nedenleri ve Tedavi Yöntemleri Neler?
İstanbul itfaiyesinden kedi kurtarma operasyonu
İstanbul itfaiyesinden kedi kurtarma operasyonu
Mehmet Uçum Erdoğan’ın nasıl Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
Mehmet Uçum Erdoğan’ın nasıl Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı
Yenipazar’da deve güreşi şenlikleri yapıldı
Yenipazar’da deve güreşi şenlikleri yapıldı