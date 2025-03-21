İstanbul İzmir ve Ankara'daki protestolara polis müdahalesi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'de mitingler düzenlendi. Polis ekipleri üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu gruplara TOMA ile müdahale etti.

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında bulunduğu 90 kişinin gözaltına alınmasına karşı yürütülen eylemler bugün de devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurttaşları Saraçhane'ye çağırırken, ABB Başkanı Mansur Yavaş da saat 20.30'da, Ankara Güvenpark'ta bulunan CHP İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

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Ankara'da Mansur Yavaş İstanbul'da ise Özgür Özel konuşma yaparken, İzmir'de ise on binlerce kişi İmamoğlu'na destek vermek için toplandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de mitingler düzenlendi. Polis ekipleri üniversite öğrencilerinin çoğunlukta olduğu gruplara TOMA ile müdahale etti.

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İzmir Valiliği’nin 5 günlük eylem ve gösteri yasağına rağmen, kentteki çoğunluğunu üniversite öğrencilerinin oluşturduğu kitle Bornova ilçesindeki Büyükpark’ta toplandı.

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İZMİR'DE GÖZALTINA ALINANLAR VAR

AKP İzmir İl Binasına yürümek isteyen kitleye polis müdahale etti. TOMA'nın tazyikli su ile müdahalesine rağmen kitle dağılmadı. Kitle içerisinde gözaltına alınanlar oldu.

İSTANBUL'DA POLİS MÜDAHALESİ!

İstanbul'da ise Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri TOMA ve biber gazları ile müdahale etti.

KIZILAY SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Aynı senaryo Ankara'da da yaşandı. Polis ekipleri, İmamoğlu için toplanan vatandaşlara TOMA'larla müdahale etti. Vatandaşların da karşılık vermesiyle Kızılay savaş alanına döndü. Bazı göstericilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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