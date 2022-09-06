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3 ilde silah operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen silah ve mühimmat operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 16:59
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İstanbul, İzmir ve Tekirdağ 'da silah operasyonu: 23 gözaltı

3 ilde silah operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı
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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce "Yasadışı Silah ve Mühimmat Ticareti Suçu" ile mücadeleye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan yakalamalar ve Tekirdağ merkezli 3 ilde (Tekirdağ, İstanbul, İzmir) 30 şahsa yönelik 30 ikamet ve 1 iş yerine operasyon gerçekleştirildi. 

Yapılan operasyon, 11 adet tabanca, 13 adet şarjör, bin 747 adet farklı ebatlarda fişek, 5 adet av tüfeği, 122 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 89 adet Kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu çerçevede yakalanan şüpheli 23 şahıs hakkında 6136 SKM ve 2521 SKM suçlarından adli/idari işleme başlatıldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA

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