3 ilde silah operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğünce "Yasadışı Silah ve Mühimmat Ticareti Suçu" ile mücadeleye yönelik olarak yürütülen soruşturma çerçevesinde yapılan yakalamalar ve Tekirdağ merkezli 3 ilde (Tekirdağ, İstanbul, İzmir) 30 şahsa yönelik 30 ikamet ve 1 iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan operasyon, 11 adet tabanca, 13 adet şarjör, bin 747 adet farklı ebatlarda fişek, 5 adet av tüfeği, 122 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca şarjörü, 89 adet Kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu çerçevede yakalanan şüpheli 23 şahıs hakkında 6136 SKM ve 2521 SKM suçlarından adli/idari işleme başlatıldı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA