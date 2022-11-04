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Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri oluşturulacak

Kadıköy’de, Cumhuriyet’in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84. yılında, binlerce kişi 10 Kasım’da bir araya gelerek 'Ata’ya Saygı Zinciri' oluşturacak.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 10:29
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İstanbul Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri oluşturulacak

Kadıköy'de Ata'ya saygı zinciri oluşturulacak
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Ata’ya Saygı Zinciri’nde binlerce kişi, saat 9’u 5 geçe Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahil yürüyüş yolunda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için el ele verecek.

2013 yılından bu yana Kadıköy Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından düzenlenen Ata’ya Saygı Zinciri’nde 6,5 kilometrelik insan zinciri oluşturulacak. Anma törenine denizden kanolar, su jetleri ve tekneler, 9’u 5 geçe sirenlerini çalarak katılacak ve dalgıçlar denizin altında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açacak.

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