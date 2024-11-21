İstanbul Kadıköy’de dev dalgalar sahile taştı

Yaşanan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede su baskınları meydana geldi.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos, Kadıköy Kalamış sahilinde devasa dalgaların oluşmasına sebep oldu.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar, kıyıya vurarak sahil kesiminde büyük su birikintileri oluşturdu. Bu durum, yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ayrıca, bir motosikletli de yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı.

Kadıköy Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu motosiklet battığı yerden çıkarıldı.