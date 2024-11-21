İstanbul Kadıköy’de dev dalgalar sahile taştı

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul Kadıköy’de dev dalgalar sahile taştı

Kadıköy'de şiddetli lodosun etkisiyle metrelerce yüksekliğe ulaşan dev dalgalar sahile vurdu.

Yaşanan bu olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgede su baskınları meydana geldi.

İstanbul genelinde etkisini sürdüren lodos, Kadıköy Kalamış sahilinde devasa dalgaların oluşmasına sebep oldu.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan dalgalar, kıyıya vurarak sahil kesiminde büyük su birikintileri oluşturdu. Bu durum, yaya yolunu kullanmak isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ayrıca, bir motosikletli de yaya yolunda suya batarak mahsur kaldı.

Kadıköy Belediyesi ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu motosiklet battığı yerden çıkarıldı.

Son Haberler
Seramiksan, “Tasarımın Banyo Hali” yarışmasını kazanan projeyi üreterek UNICERA’da sergiledi
Seramiksan, “Tasarımın Banyo Hali” yarışmasını kazanan projeyi üreterek UNICERA’da sergiledi
Arkadaşını öldüren zanlıya 10 yıl hapis
Arkadaşını öldüren zanlıya 10 yıl hapis
Antalya'da yunus polis denetimi! 5 bin 187 aranan şüpheli yakalandı
Antalya'da yunus polis denetimi! 5 bin 187 aranan şüpheli yakalandı
Yaz aylarında günde 20 bin bardak satılan "meyan şerbeti" kış aylarında talepsiz kaldı
Yaz aylarında günde 20 bin bardak satılan "meyan şerbeti" kış aylarında talepsiz kaldı
Köy okulu öğrencilerinin Dubai çikolatası hayali gerçek oldu
Köy okulu öğrencilerinin Dubai çikolatası hayali gerçek oldu