İstanbul Kağıthane sorunlar yumağı oldu

YENİÇAĞ / HÜSEYİN DEMİR

Kağıthane'de 20 yıldır yeni devlet okulu yapılmıyor. Okulu olmayan mahalle var. Kâğıthane'de birçok öğrenci Şişli, Beşiktaş, Sarıyer deki okullara gidiyor.

Bu konularla ilgili Açıklama yapan İyi Parti Kağıthane ilçe başkanı Aycan Güleçlier "Kağıthane hızlı gelişen merkezdeki ilçelerimizdendir. Onun için Kâğıthane'de bir çok sorun var. Kağıthane planlı bir yönetime ihtiyaç var. Öncelikle Kâğıthane'deki sorunlar tespit edilmeli ve çözümleri planlanmalıdır.

Bizler Kâğıthane'de Belediyeye talibiz bir sonraki dönemde Kağıthane belediyesi İYİ Partili kadrolar tarafından yönetilecektir.

Bizlerin Kâğıthane'de tespit ettiği sorunlar başlıcaları şunlardır.

Okul yetersizliği…

Kâğıthane'de 20 yıldır yeni devlet okulu yapılmamıştır. Okul olmayan mahallelerimiz vardır.

Birçok mahallemizde devlet okullarında yeterli değildir. Bir çok çocuğumuz Şişlideki, Beşiktaş'taki, Sarıyer'deki okullara gitmektedir. Buda Ailelere astronomik maddi yükler bindirmektedir.(Servis ücreti yemek ücreti gibi ve okullara kayıt sırasında astronomik bağışlar istenmektedir).

Bizim yönetimiz de devlet okullarının sayıları artırılacaktır. Meslek liseleri ve Anadolu Fen Liselerinin sayıları artırılacaktır.

Kâğıthane'nin en büyük sorunlarından biride oto parktır. Bu konudaki çözümümüz İmar planlarında oto park olan yerleri kesinlikle otopark olarak değerlendireceğiz. Yer altı otoparklarına öncelik tanıyacağız. Üstlerini yeşil alan ve çocuk parkı olarak değerlendireceğiz.

Kâğıthane'nin en büyük sorunlarından biride uyuşturucudur. Emniyetle iş birliğiyle bu sorunun üzerine gideceğiz. Rehabilitasyon merkezleri açacağız. Gençlerimizin bu illete düşmemesi için gençlik merkezleri kültür sanat merkezi sayısını artıracağız. Gençlerimize sahip çıkarak boşluğa düşmelerinin önüne geçeceğiz. Kâğıthane'nin en büyük sorun yabancılar sorunudur. Yabancıların bölgemizde ruhsatsız işyeri açmalarının önüne geçeceğiz. Kaçak çalışmalarına göz yummayacağız. Geri dönmek isteyenlere nakliye desteği vereceğiz. Bu ve benzeri çalışmalarla yabancıların bölgemizde kökleşmesinin önüne geçeceğiz.

Bölgemizdeki sağlık merkezlerinin sayılarını ve kalitesini artıracağız. Gençlerimize iş imkanlarının önünü açacağız. Gençlik merkezleri oluşturacağız. Gençlere hitaben fuar ve şölenler aktivitelere önem vereceğiz. Yaşlılarımıza özel sağlık merkezleri hobi alanları yapacağız.

Yaşlılarımızı hayatın içinde tutacağız. Sanatla müzikle Kadınlarımıza özel önem vereceğiz. İş hayatının içinde kalmaları destekleyeceğiz. Bunun içi kreş sayılarını artıracağız. Kadınlarımızı hayatın her alanında destekleyeceğiz ve yanlarında olacağız. Devlet okullarında okuyan öğrencilerimize servis desteyi vereceğiz.

Öğle yemeyi vereceğiz. Ücretsiz kurları yaygınlaştıracağız. Kırtasiye ve giyim desteği vereceğiz Bizler İYİ Parti iktidarına tam kadromuzla hazırız bu söylediklerimiz yapacağımız şeyleri bir kaçıdır. Partimizin bir çok konuda çözüm programlar vardır. Her şeyden önce İYİ Parti yönetiminde kim dışlanmayacaktır. Ayrımcılık ötekileştirme yapılmayacaktır. Herkes devlet ve belediye imkanlarından eşit bir şekilde yararlanacaktır." dedi.

Kâğıthane ile ilgili İyi Parti İstanbul yerel yönetimler Başkanı Erhan Özkan" Siyasi partilerde her ilçe başkanı kendi ilçesinin kendi partisine ait belediye başkanı gibidir çünkü yerelde tüm konulara hakim olmalıdır. Dolayısı ile Kâğıthane ilçemizde de gerek ilçe başkanı gerekse meclis üyeleriniz Kağıthaneli hemşerilerimizin ilçedeki sıkıntı ve talepleri doğrultusunda çözüm odaklı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizlerde ilçelerimize saha çalışmalarında destek veriyoruz vatandaşlarımız bizlere en çok ekonomiden şikayet ediyor bizde vatandaşa İYİ Parti iktidarında ekonomiyi çözeceğiz diye anlatıyoruz" dedi.