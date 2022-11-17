İstanbul Kağıthane SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 büro personeli istihdam edecek. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. Vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak

İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi

KPSS Sınav Sonuç Belgesi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf

Askerlik durum belgesi

Varsa bilgisayar sertifikası veya transkript