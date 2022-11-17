İstanbul Kağıthane SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Kağıthane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 büro personeli istihdam edecek. Son başvuru tarihi 23 Kasım 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. Vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak
İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Diploma veya mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi
KPSS Sınav Sonuç Belgesi
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet fotoğraf
Askerlik durum belgesi
Varsa bilgisayar sertifikası veya transkript
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