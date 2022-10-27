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2 yıldır birlikte yaşadığı bekçiye müebbet

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde 2 yıldır birlikte olduğu Nurgül Altıntaş'ı öldüren bekçi Eyüp Doğan, müebbet hapisle cezalandırıldı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 17:07
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İstanbul Kağıthane'de 2 yıldır birlikte yaşadığı bekçiye müebbet

2 yıldır birlikte yaşadığı bekçiye müebbet
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eyüp Doğan ile avukatları katıldı.

Maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Aktaş ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, sanığın son savunması alındı.

Maktulün kendisini aldatıp alay ettiğini öne süren sanık Doğan, "Bu olay yaşandığı için çok üzgünüm. Bir cinnet anında oldu. Çok pişmanım." dedi.

Sanığın avukatları ise müvekkilleri hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Koşulları oluşmadığından sanık hakkında haksız tahrik indirimi ve eylemden sonraki davranışları dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını hükmetti.

Kararın okunmasının ardından maktulün annesi Emine Aktaş, sanığa "Annesinden ayırdığın Masal'ı unutma." diye bağırdı.

Mahkeme heyetine, verdiği karar dolayısıyla teşekkür eden anne Aktaş, duruşma salonundan çıktıktan sonra uzun süre ağladı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'na kiralık bir araçla 25 Eylül 2021'de gelen Nurgül Altıntaş (35) ile Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Eyüp Doğan arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma üzerine çıkan kavgada Doğan, tabancayla ateş ettiği Altıntaş'ı ağır yaralamış, sonrasında da kaçmıştı.

Altıntaş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamıştı.

Tutuklanan Doğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

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