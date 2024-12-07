İstanbul Kağıthane’de ev sahibi ile kiracı arasında ev anahtarı kavgası! Silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Olay, Ocak ayında üç ayrı silahlı saldırıyla gündeme gelirken, saldırıların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Polis ekipleri, saldırıları gerçekleştiren şüpheliyi yakalayarak tutukladı.

ANAHTAR TESLİMİ ANLAŞMAZLIĞI TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Kağıthane’nin Gültepe Mahallesi’nde yaşayan Arif B. (24), evini Ahmet Ç. (22) adlı kişiye kiraya verdi.

Ancak, kira ücreti üzerinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Ahmet Ç. evi boşalttı, fakat anahtarı teslim etmedi.

İkili, 9 Ocak’ta sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Küfürleşmeyle alevlenen tartışmanın ardından ev sahibi Arif B., Ahmet Ç.’yi aynı mahalledeki bir börekçiye çağırdı.

Olaylar, bu buluşma çağrısıyla başladı.

İLK SALDIRI: BÖREKÇİYE RASTGELE ATEŞ AÇILDI

Arif B.’nin börekçide beklemeye başlamasından birkaç saat sonra, motosiklet kaskı takmış iki kişi tabancayla dükkana rastgele ateş etti. Kurşunlar, börekçinin camlarını kırdı ancak yaralanan olmadı.

İKİNCİ SALDIRI: AYNI YERE YENİDEN ATEŞ AÇILDI

Olaydan bir gün sonra, 10 Ocak’ta, Ahmet Ç., ev sahibinin yeniden aynı börekçiye geldiğini öğrenerek ikinci kez silahlı saldırı düzenledi. Bu saldırı da dükkanda maddi hasara yol açtı ancak kimse yaralanmadı.

ÜÇÜNCÜ SALDIRI: MOTOKURYE YARALANDI

Olaylar 26 Ocak’ta tekrarlandı. Arif B., yine aynı börekçiye giderek yemek yerken, Ahmet Ç. bu kez işyerinin karşısındaki kaldırımdan tabancayla rastgele ateş açtı.

Saldırıda, börekçinin camları yeniden kırıldı ve dükkan önünde oturan bir motosikletli kurye bacağından yaralandı.

Arif B. ise saldırıyı yara almadan atlattı. Yaralı kurye hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırılarla ilgili başlattığı soruşturmada, 50’den fazla suç kaydı bulunan Ahmet Ç.’yi yakalamak için harekete geçti. Daha önce “Motosiklet hırsızlığı”, “Uyuşturucu madde ticareti” ve “Kasten yaralama” suçlarından sabıkası olan şüpheli, tespit edilen adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan olaylar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, bu görüntüler hem saldırıların vahametini hem de olayların detaylarını gözler önüne serdi.

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