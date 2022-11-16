Faciadan dönüldü! Metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna uçtu

Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş yetiştirmek için hafif ticari araçla ilerleyen Furkan Erdinç (25), yokuştan aşağıya inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Hızlanan araç, demir korkulukları kırarak yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü. Feci kazada sürücü Furkan Erdinç, hafif yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılırken bina sakinleri büyük panik yaşadı.
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