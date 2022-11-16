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Faciadan dönüldü! Metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna uçtu

İstanbul Kâğıthane'de yokuş aşağıya inen hafif ticari araç metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 17:10
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İstanbul Kağıthane'de faciadan dönüldü. Araç 20 metre yükseklikten apartman boşluğuna uçtu

Faciadan dönüldü! Metrelerce yükseklikten apartman boşluğuna uçtu
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Olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sipariş yetiştirmek için hafif ticari araçla ilerleyen Furkan Erdinç (25), yokuştan aşağıya inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hızlanan araç, demir korkulukları kırarak yaklaşık 20 metreden apartman boşluğuna düştü. Feci kazada sürücü Furkan Erdinç, hafif yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırılırken bina sakinleri büyük panik yaşadı.

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