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Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması

İstanbul Kağıthane'deki tekvando kursuna giden 17 yaşındaki genç kız, milli antrenör tarafından tacize uğradığını iddia etti. A.D. isimli kızın ablası soluğu antrenörün yanında aldı. Abla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar - 11:24
Son Güncelleme: 28 Ağustos 2022 Pazar - 11:38
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İstanbul Kağıthane'de milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması. Ablası koşa koşa adliyeye gitti

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması
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Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in özel haberine göre, 17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta tekvando hocası İsmail K., milli hakemlik yapıyor ve kursta da baş antrenör olarak çalışıyordu.

İddiaya göre İsmail K., son aylarda küçük kıza yönelik taciz içerikli hareketlerde bulunmaya başladı. 2021 yılı Temmuz ayından sonra genç kızı kendi odasına çağıran milli antrenör, genç kıza tacizde bulundu.

Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden genç kızın yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek mağdura kalp resimleri, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.

ABLASINA ANLATTI

Genç kız arkadaşlarıyla konuştuğunda ise kendilerinin de benzer tacizlere maruz kaldığını öğrendi. Genç kız yaşadıklarını ablasına anlattı. Abla, hocayla görüşmek üzere kursa gittiğinde ise yanlış anlaşılma olduğunu, şikayet ederlerse yıllar süreceğini söyledi. Abla duydukları sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Kursa benzer tacizlere maruz kalan kızların ifadeleri alındı. Bilgi sahibi D. Y., Çocuk İzlem Merkezi'nde alınan ifadesinde hocasının mağduru öptüğünü bizzat gördüğünü beyan etti.

İfadesi alınan İsmail K. ise hareketlerinin yanlış anlaşıldığını, kızı gibi yaklaştığını ve taciz içerikli mesajlar atmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda İsmail K. hakkında, 'Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Taciz' suçlarından dava açıldı. 17 yıla kadar hapsi istenen İsmail K., Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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Sedat
28.08.2022 15:45
Ortalık sapık doldu, cezanın olmadığı yerde sapıklarda suçlularda bol bol üremeye başlar. 8u tiplere ilk ceza polis merkezlerinde verilmelidir.  
 
İslam ademiglu
28.08.2022 13:59
AKaPe nin bir eseri daha.akape taciz.pudra şekeri .tarikat tecavüzleri yolsuzluk yoksulluk yasaklar .sorsanız alınları secdeden kalkmıyor ama  
 
Millet
28.08.2022 13:11
Yakında antrenörün yaptığı işin dine uygunluğu ile ilgili fetva veren konuşmaları TV kanallarında izlerseniz şaşırmayın.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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