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İstanbul Kartal’da icradan satılık daire

T.C. İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi tarafından İstanbul Kartal'da 74m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:27
Son Güncelleme: 11 Eylül 2022 Pazar - 10:31
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İstanbul Kartal’da icradan satılık daire

İstanbul Kartal’da icradan satılık daire
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul İl, Kartal İlçe, 12568 Ada, 280 Parsel, ORHANTEPE Mahalle/Köy, 25 Nolu Bağımsız Bölüm Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, 12568 ada, 280 parsel sayılı taşınmazın; Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, Tekel cad., Gonca sok., Ekim Sitesi, B blok, No:3 adresinde bulunan ve üzerinde 1 adet betonarme bina bulunan ana taşınmaz olduğu anlaşılmıştır. Taşınmazın bulunduğu bölge, yoğun konut amaçlı binaların ve sitelerin bulunduğu bir bölgedir. Teknik altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttur. Belediye otobüsü ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan orta gelir düzeyine sahip insanların ikamet ettiği bir yerleşim yeridir. Söz konusu parselin kuzey batı cephesinden geçen Gonca sokaktan yaklaşık 50m.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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