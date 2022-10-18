İstanbul Kiptaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Kiptaş, danışma memuru olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.
Başvurular sadece mail adresi üzerinden alınacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Kadın olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak
Sağlık sorunu olmamak
En az lise mezunu olmak
Küçükçekmece’de ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
İkametgah
İŞKUR iş arayan belgesi
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