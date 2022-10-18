İstanbul Kiptaş işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Kiptaş, danışma memuru olarak istihdam etmek üzere 1 personel alacak.

Başvurular sadece mail adresi üzerinden alınacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kadın olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan maaş almıyor olmak

Sağlık sorunu olmamak

En az lise mezunu olmak

Küçükçekmece’de ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Diploma

İkametgah

İŞKUR iş arayan belgesi