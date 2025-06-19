İstanbul Kitapçısı Kabataş’ta yeni şubesiyle buluştu!

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş.’ye bağlı İstanbul Kitapçısı’nın 28’inci şubesi Kabataş’ta hizmete açıldı.

Hem vapur hem metro bağlantısıyla İstanbul’un önemli aktarma merkezlerinden biri olan Kabataş’ta açılan yeni şube, aynı zamanda İstanbul Kitapçısı’nın en büyüklerinden biri oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul Kitapçısı’nın 28’inci şubesi Kabataş’ta açıldı. Hem vapur hem metro bağlantısıyla İstanbul’un önemli aktarma merkezlerinden biri olan Kabataş’ta açılan yeni şube, aynı zamanda İstanbul Kitapçısı’nın en büyüklerinden biri oldu.

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Açılışta konuşan Kültür A.Ş Genel Müdürü Osman Cenk Akın, Kabataş’ın bir terminal olmasının yanı sıra bir “buluşma ve kavuşma noktası” olduğunu belirterek, “Yeni İstanbul Kitapçısı şubemizle misafirlerimize kavuşmanın hem gururunu hem de sevincini yaşıyoruz” dedi.

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Kitapçıların yalnızca satış alanı olmadığını vurgulayan Akın, “Burada sadece kitap satmıyoruz. Okuryazar buluşmaları, söyleşiler, müzik dinletileri düzenliyoruz. Kitap, felsefe, sanatla misafirlerimizin hayatına dokunmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINA ÖZEL HAZIRLANAN MÜZİK KUTUSU SETİNDE İNDİRİM BAŞLADI

Akın, 21 Haziran Dünya Müzik Günü dolayısıyla, Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırlanan müzik kutusu setinde indirim başlattıklarını da duyurdu.

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Normalde 19 bin 500 lira olan koleksiyon setinin iki hafta süreyle 9 bin 950 liraya satışa sunulacağını belirten Akın, “Bir koleksiyonerseniz ya da müzikten zevk alıyorsanız bu set mutlaka kütüphanenizde olmalı” diye konuştu.

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Kültür A.Ş, İstanbul Kitapçısı’nın yeni şubesine tüm kitap, sanat ve müzik tutkunlarını davet etti.

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