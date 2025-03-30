İstanbul kıyılarında denizanalarıyla kaplandı

Beşiktaş Bebek'te su yüzeyi denizanasıyla kaplandı. Sayıca fazla olan deniz analarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tedirgin eden denizanası yoğunluğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"YÜZEYDE OLDUKLARI İÇİN GÖZÜKÜYOR, AKINTI KUZEYDEN GÜNEYE GİDER YÜZEYDE"

Deniz anasının her zaman çok olmadığını söyleyen Aydın Kudu, "Ortaköy'de var, burada da var. Sorun yok ama bu doğada bir sürü değişiklik oluyor. Yüzeyde oldukları için gözüküyor" şeklinde konuştu. Deniz anası yoğunluğunu gören bir çocuk ise şaşkınlığını gizleyemedi.