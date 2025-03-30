İstanbul kıyılarında denizanalarıyla kaplandı

Kaynak: İHA
İstanbul kıyılarında denizanalarıyla kaplandı

İstanbul Beşiktaş sahilinde çok sayıda deniz anası ortaya çıktı. Sahil boyunca deniz analarını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Beşiktaş Bebek'te su yüzeyi denizanasıyla kaplandı. Sayıca fazla olan deniz analarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tedirgin eden denizanası yoğunluğu cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"YÜZEYDE OLDUKLARI İÇİN GÖZÜKÜYOR, AKINTI KUZEYDEN GÜNEYE GİDER YÜZEYDE"

Deniz anasının her zaman çok olmadığını söyleyen Aydın Kudu, "Ortaköy'de var, burada da var. Sorun yok ama bu doğada bir sürü değişiklik oluyor. Yüzeyde oldukları için gözüküyor" şeklinde konuştu. Deniz anası yoğunluğunu gören bir çocuk ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Son Haberler
Manisa Büyükşehir Belediyesi, iftar sofraları ile 146 bin 800 kişiye hizmet verdi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, iftar sofraları ile 146 bin 800 kişiye hizmet verdi
Mahir Polat'ın avukatı Erdem: Anjiyo oldu, şu an iyi
Mahir Polat'ın avukatı Erdem: Anjiyo oldu, şu an iyi
Bodrum Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi
Bodrum Belediyesi'nden çocuklara bayram hediyesi
Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu
Arnavutköy'de geleneksel bayram sofraları kuruldu
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan İmamoğlu için imza kampanyasına destek
Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık'tan İmamoğlu için imza kampanyasına destek