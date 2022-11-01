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İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 10:03
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İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 işçi alacak
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İş İlanları Kariyer sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi 29 personel alacak. 1 Büro Memuru ve 28 Şoför alınacak.

Adaylar başvurularını 2 Kasım 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresi üzerinden elektronik olarak yapacaklardır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Askerlikle ilişiği bulunmamak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Sağlık açısından görevini yapmasına engel herhangi bir sorunu bulunmamak.

Büro Memuru alımı için

En az lise mezunu olmak ve Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak.

Şoför (Yolcu Taşıma Ağır Vasıta) alımı için

Erkek olmak, SRC ve Psikoteknik belgesine sahip olmak veya almak için müracaat etmiş olmak, En az Ortaokul mezunu olmak ve Avrupa yakasında ikamet ediyor olmak (3 personel için Küçükçekmece ilçesinde ikamet ediyor olmak).

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