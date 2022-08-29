﻿İstanbul'da herkesin kıraathane sandığı yer kumarhane çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama ve Kumar Oynamak" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik Küçükçekmece ilçesinde yürütülen çalışmalarda bir yerde kumar oynandığı tespit edildi.

26 Ağustos günü Kanarya Mahallesi’nde bulunan ve kıraathane olarak faaliyet gösteren bir iş yerine denetim yapıldı. Denetimde, içeride bulunan ve yuvarlak masa etrafında oturan 7 şahıs yakalandı. Masa üzerinde bulunan 23 adet renkli pul ve 3 bin 300 TL para ele geçirildi. Yakalanan ve kumar oynadığı tespit edilen 7 şahıs hakkında kişi başı 1 bin 819 TL olmak üzere toplam 12 bin 733 TL cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu 1 şahıs hakkında “Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri Zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek kapatıldı.