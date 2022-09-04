6 yaşındaki çocuk misafirliğe geldiği yerde feci şekilde can verdi

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Tevfik Bey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile beraber akrabalarını ziyarete gelen 6 yaşındaki Dursun A. akrabaları ile oyun oynamak için sokağa çıktı. 6 yaşındaki Dursun A. sokakta oyun oynarken, henüz bilinmeyen bir şekilde sokaktan hızla ilerleyen ticari aracın altında kaldı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRİP BAYILDI, ÇOCUK HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer çocuklardan kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne sinir krizi geçirip önce şoföre saldırdı, daha sonrada bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bayılan anneye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise yaralı çocuğa müdahale etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Dursun A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

ÇOCUĞUN ARKADAŞLARIYLA SON OYUNU VE KAZA ANI KAMERADA

Kazada yaralanarak hastanede hayatını kaybeden 6 yaşındaki Dursun A.’nın arkadaşlarıyla sokakta oynadığı son oyun anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerin devamında ise yaşanan kaza anı ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

“MİSAFİRLİĞE GELDİLER, BU YAŞANDI”

Halı dükkanında çalışan Yiğit Başar, “Olay biz halı asarken, dışarıdan bir ses geldi. Dışarı çıktık daha önce müracaat ettiğimiz kasis yapılması için müracaat etmiştik, böyle şeyler oluyor diye. Kasis yapılmadığı için yine böyle bir şey yaşandı. Çocuğa baktığımızdan araba üzerinden geçmişti. Çocuk kan kusuyordu. Çocuk 6 yaşlarındaydı. Zaten misafir çocuğuydu, misafir geldiler. Geldikleri günde bu olay yaşandı.” dedi.

Yaşanan kazada polis ekipleri çalışma başlattı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

"BURADA KAZA OLMAMASI İÇİN KASİS OLMASI LAZIM"

Esnaf Tolga Başar ise sokakta kasis olmadığı için araçların hızlı geçtiğini belirterek "Gelen araç hızlıymış. Duramamış, çocuk altında kalmış. Belediyeden ricamız buraya iki üç kasis konulması. Bu durumda sürücülerde zorunlu olarak yavaş gidecekler. Bu kazalar önlenmiş olacak" dedi.

Öte yandan kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarına girdi. Görüntülerde çocuğun sokakta oynadığı, karşı kaldırıma geçmek isterken minibüsün altında kaldığı görülüyor.