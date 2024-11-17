Küçükçekmece'de kazada hayatını kaybeden hemşirenin yakınları olay yerine karanfil bıraktı

Olay yerine yürüyen kalabalık, Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği yere karanfiller bıraktı.

13 Kasım Çarşamba günü çalıştığı sağlık ocağından çıkan Şengül Ayyıldız, Atakent Mahallesi'nde bulunan evine doğru yürüdüğü sırada E.S.(19)'un kullandığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şengül Ayyıldız'ın çalıştığı sağlık ocağına gelen yakınları ve mahalle sakinleri yaptıkları basın açıklamasının ardından olayın yaşandığı noktaya giderek karanfiller bıraktı.

Kalabalık adına açıklama yapan Atakent Mahalle Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak, "Kimdir Şengül Ayyıldız. Uzun yıllardır Atakent Mahallesi'nde yaşayan, 3. Etap Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan, sağlık ocağına yolu düşen herkesi gülen yüzüyle karşılayan, mahallenin her caddesinde her sokağında karşımıza çıkabilen ve selamını sohbetini esirgemeden hal hatır eden emektar, neşeli, titiz, yardımsever, tanıyan herkes tarafından çok sevilen hemşiremiz, komşumuz, ablamız dostumuz. 13 Kasım Çarşamba günü mesai bitiminde sağlık ocağından çıkıp şu anda bulunduğumuz caddedeki kaldırımdan yürümekteydi. Gün boyu şifa dağıtmış ailesiyle buluşmak üzere evine gidiyordu. Alt caddeden, Atatürk caddesi istikametine giden metro çalışmasının olduğu noktaya doğru seyreden bir aracın kontrolünü kaybederek yolun sağındaki kaldırıma hızla çıkması sonucu meydana gelen faciada yaralanarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Şengül Ayyıldız, evli ve iki çocuk annesiydi.

Olay yerinde gözaltına alınan sürücü, çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanmıştır. Bu noktadan sonra adalet sistemi değerlendirmesini yapacak olup bizlerin umudu; hakkaniyetli bir ceza çıkması yönündedir" dedi.