Yok artık! Piyasa değeri 750 bin lira olan sahte alkol ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Küçükçekmece'de belirledikleri sahte alkol üretilen adrese düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada piyasa değeri 750 bin lira olduğu değerlendirilen bin 850 litre etil alkol, sanayi tipi 3 dalgıç motoru, 5 litrelik 6 bin bidon, 30 litrelik 20 bidon, 4 bin karton koli ile 3 soğutucu fan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.