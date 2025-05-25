İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin sokakta bağırarak rahatsızlık çıkardığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi geldi.

Küçükçemece'de bir kişinin sokakta bağırarak rahatsızlık çıkardığı ihbarı üzerine adrese polis ekibi geldi. Polise bıçak çekerek direnen şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay saat 14.00 sıralarında Yeşilova Mahallesi 3. Tuna Sokakta meydana geldi. Bir kişinin sokakta bağırarak rahatsızlık vermesi üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Adrese gelen polis ekipleri ile isminin Berkcan Keskin(25) olduğu tespit edilen şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli, polis ekiplerine bıçak çekerek direndi. Bunun üzerine polis ekipleri, havaya uyarı ateşi açarak şüpheliye bıçağı bırakmasını söyledi. Şüpheli Keskin, direnmeye devam etmesi üzerine polis ekipleri tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralanan şüpheli olay yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

İstanbul - Küçükçekmece’de polise bıçak çekerek direnen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

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