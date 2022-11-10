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İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, 10 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 13 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 13:15
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İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri 10 işçi alacak
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İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, bünyesinde çalışacak 1 idari personel, 5 danışman, 1 operatör, 1 bakım elemanı, 1 marangoz, 1 restoratör olmak üzere toplam 10 işçi alacağını yayımladı. 

Son başvuru tarihi 13 kasım 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
Gişe işlemleri olarak adlandırılan; bilet kesmek, satış yapmak, gün içinde gişe devri ve gün sonunda satış sonlandırmak, bilet satış sisteminden rapor almak, raporları imzalanmak, toplam gelir ile raporlar arasında mutabakat sağlanmak, geliri sayarak ana kasada muhafaza altına almak işlemlerini eksiksiz yapmak.
Bilet alan ziyaretçilerin girişinde gerekli kontrollerin yapılmak ve kontrollü giriş sağlamak.
Gişeye görevli dışında kimse girmesine ve işi ile ilgili bilgi verilmemesine dikkat edilecek, personel kartı yakada görünür biçimde aslı olacak, mobil telefon kullanılmayacak, görev yerini hiçbir koşulda terk etmeyecek.
Sorunlu ziyaretçi, yanlış bilet ve para düzeltilmesi işlemleri ile ilgili güvenlik personeline bildirecek ve düzletme işlemleri kesinlikle gişe-güvenlik-kamera önünde yapılacak,
Yabancı dil (En az temel düzeyde İngilizce)
Microsoft Office programları bilgisi (Özellikle Excel)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş

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