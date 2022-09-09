İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri işçi alacak

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri farklı meslek gruplarından işçi alacak.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri, teknoloji ve yazılım uzmanı, kültür etkinlikleri uzmanı, uzman, idari personel ve teknik personel olarak 13 işçi alacak.

Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

GENEL ŞARTLAR

T.C vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş