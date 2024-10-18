Şirketimiz tasarrufunda bulunan, Miniatürk Mini Türkiye Parkı İçerisinde Mevcut; Miniatürk Müzesi İçinde Bulunan 6 m²’lik Alanın Patates Standı Kurularak İşletilmek Üzere 2 Yıl Süreyle Kiraya Verilmesi İşi, ihalesi yapılacaktır.
İşletme, süresi, işletme sözleşmesinin noter onayına müteakiben yapılacak yer tesliminden itibaren 2 (İki) yıldır.
İhale Tarihi ve Saati
30.10.2024 - 10:00
İhalelerin Yapılacağı Yer
İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonu
İhalelerin Usulü
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
İhale şartnameleri
Maltepe Mah. 328 Sk. Osmanlı Evleri No: 49 34010 Topkapı-Zeytinburnu/İstanbul adresinden satın alınacaktır.
Tel: 0212 467 07 00
Fax: 0212 467 07 28
Şartname Bedelleri
1.000,00 TL’dir.
İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi (Gerçek kişiler)
Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ihale yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin kuruluş, ortaklık ve sermaye yapısını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
Tüzel Kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri, Gerçek kişiler için noter tasdikli imza beyannamesi
Vekâleten katılım sağlanması halinde Noter tasdikli Vekâletname ve imza beyannamesi
İhale şartnamesi gereğince İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş.’den temin edilecek borcu yoktur belgesi.
İhale ilan tarihinden itibaren geriye dönük olarak en az 3 yıl süre ile Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen müze ve benzeri tarihi ve turistik mekânlar bünyesinde stant veya büfe işletmeciliği yaptığına ilişkin ilgililerince onaylı Belge’ye sahip olmak. ( Kamuda gerçekleştirilen bir iş ise İş Deneyim Belgesi, Özel sektörde gerçekleştirilen bir iş ise sözleşme, fatura ve damga vergisi dekontu sunulacaktır.)
İsteklilerin ortak girişim olması halinde, yasal mevzuata göre düzenlenmiş ortaklık sözleşmesi ve İhale dokümanları arasında yer alan standart forma uygun ortak girişim beyannamesi,
Doküman satın alındığına dair belge sunulacaktır.
İhaleye katılacak isteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde sunmaları gerekmektedir.