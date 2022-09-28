İstanbul Maltepe Sağlık işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; İstanbul Maltepe Sağlık, geçici olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen mail adreslerine özgeçmiş gönderilerek yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Erkek olmak
Emekli olmamak
Maltepe ilçesinde ikamet etmek
C veya E sınıfı ehliyeti olmak
Adli sicil kaydı bulunmamak
Sağlık engeli olmamak
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