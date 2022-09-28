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İstanbul Maltepe Sağlık işçi alacak

İstanbul Maltepe Sağlık, geçici olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:54
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İstanbul Maltepe Sağlık işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yer alan habere göre; İstanbul Maltepe Sağlık, geçici olarak istihdam etmek üzere 4 işçi alacak.

Başvurular ilanda belirtilen mail adreslerine özgeçmiş gönderilerek yapılacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

Erkek olmak

Emekli olmamak

Maltepe ilçesinde ikamet etmek

C veya E sınıfı ehliyeti olmak

Adli sicil kaydı bulunmamak

Sağlık engeli olmamak

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