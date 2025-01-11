İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Market'in önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, M.A. Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediği gerekçesiyle ateş açtı. Bu sırada,

Paktazel'in yanında bulunan M.Y. de kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Celil Paktazel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralı M.Y.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı.

İncelemelerde Pet Market'in önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.