İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Maltepe'de iddiaya göre, M.A. isimli şüpheli, selamına karşılık vermeyen Celil Paktazel'e silahla saldırdı. Saldırı sonucunda Celil Paktazel hayatını kaybederken, yanında bulunan M.Y. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün gece saat 00.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan bir Pet Market'in önünde gerçekleşti.

İddiaya göre, M.A. Celil Paktazel'e selamına karşılık vermediği gerekçesiyle ateş açtı. Bu sırada,

Paktazel'in yanında bulunan M.Y. de kurşunların hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Celil Paktazel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Paktazel'in cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralı M.Y.'nin ise tedavisi devam ediyor.

Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği noktada geniş çaplı bir inceleme yaptı.

İncelemelerde Pet Market'in önünde mermi kovanları ve silah tespit edildi. Polis ekipleri, kaçan M.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de silahlı saldırı! 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

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