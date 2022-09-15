﻿İstanbul Maltepe’de “Yüzlerce ağaç özel tesis yapmak için kesildi” iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Maltepe’ye bağlı Zümrütevler Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yüzlerce ağaç kesildi. Bölgede kesilen ağaçları görüntüleyen Zümrütevlerli bir yurttaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yetkisindeki ormanın özel bir işletmeye 29 yıllığına kiralandığını ve firmanın da çeşitli tesisler yapmak için alandaki ağaçları kestiğini öne sürdü.

“HERKES YETKİ VE SORUMLULUĞU BİRBİRİNE ATIYOR”

Mahalle sakini, “Kartal Orman Müdürlüğü’ne başvurduk, ‘Burası Kanlıca’ya bağlı’ diyor. Orayı arıyoruz, planlı kesim olduğunu söylüyor. ‘İşletme yapıyor’ deyince, ‘Bilgimiz yok, bir bakarız’ diyor. İlçe belediyesi herhangi bir denetim yapmıyor zabıtalarla. Herkes yetki ve sorumluluğu birbirine atıyor” diye konuştu. Ormanlık alanda 2-3 işletmenin olduğuna dikkat çeken mahalle sakini, yetkinin kime verildiğini, kesimi hangi şirketin yaptığını bilmediğini kaydetti. Mahalle sakini, son 15 gündür ağaç kesimlerinin sıklaştığının altını çizerek ondan öncesinde daha seyrek bir şekilde yapıldığını ifade etti.

“ALANA GİRMEK İSTEYEN VATANDAŞLARA ‘BURASI ÖZEL MÜLK’ DİYEREK İZİN VERMEDİLER”

Mahalle sakini, olaya tepki gösterip alana girmek isteyen yurttaşlara ise “Burası özel mülk” denilerek izin verilmediğini vurguladı. Zümrütevlerli yurttaş, “Bunun üzerine mahalle sakinleri de olayı protesto ettiler ve sonuç alana kadar bu eylemlere devam edecekler” diye konuştu.