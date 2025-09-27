İstanbul manzaralı çay keyfi pahalıya mal oldu! Çatı katında kazan patladı: Alevler binayı sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Bakırköy’de çatı katından manzaralı çay keyfi çok ağır oldu. İşyerinin çatısında demledikleri kazan patladı büyük bir yangına neden oldu. Alev alev yanmaya başlayınca bölgeye ekipler sevk edildi.

İstanbul Bakırköy'de 3 katlı bir iş yerinin çatı katında 2 vatandaş çay demlerken çay kazanı patladı. Alev alev yanan çatı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Florya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın çatısında 2 kişi binanın çatı katına güvercin beslenen kısımda çay demlemek istedi. O sırada çay kazanı patlayınca yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Herhangi kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangın esnasında orada olan Can Baysal, "Bizim de burada işletmemiz var. İşletmemizin en üst katında mimarlık ofisinin bir üstünde güvercin beslenen bir yer var. Orada çay demlenirken kazanın düşmesi sonucu bir yangın çıkmış. Şuan söndürüldü zaten herhangi bir problem yok. Erken bir şekilde müdahale edildi. Yangından kimse etkilenmemiş" dedi. Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

