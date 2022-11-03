İstanbul Maratonu pazar günü koşulacak. İşte kapatılacak yollar

Asya’dan Avrupa kıtasına 60 bin kişinin geçmesinin beklendiği koşu için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daveti üzerine Balkan şehirleri belediye başkanları da maratonda yerini alacak.



ANKA'da yer alan habere göre, maratonda bazı parkur sporcuları başlangıç alanına bu yıl ilk kez Kabataş ile Eminönü’nden kalkacak Şehir Hatları vapurlarıyla taşınacak.

İBB iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen 44. N Kolay İstanbul Maratonu, pazar günü koşulacak. İBB'den verilen bilgiye göre, World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan maratonda toplamda 60 bin kişi parkura çıkacak. Asya’dan Avrupa’ya koşulacak maratonda 42K ve 42K paten yarışı da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktada başlayacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden başlayacak koşucular, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.

İLK KEZ VAPUR KULLANACAKLAR

Dünyada kıta geçişli tek maraton olma özelliği taşıyan maratonda 42K ve 15K kategorilerinde toplam 30 bin sporcu parkura çıkacak, 8K’lık Halk Koşusu’na ise 30 bin İstanbullu katılacak. 56 elit atletin heyecan dolu rekabetine sahne olacak maraton saat 09.00’da Spor İstanbul Youtube hesabından da İngilizce anlatımla canlı yayınlanacak. 42K Genel Klasman Ödül Töreni 12.00’de Sultanahmet Meydanı’nda yapılacak. Yarış günü 06.00’da araç trafiğine kapatılacak parkur sonrası 15.30’da tamamen trafiğe açılacak. Maratonda 42K ve 15K sporcuları başlangıç alanına bu yıl ilk kez Kabataş ve Eminönü’nden kalkacak Şehir Hatları vapurlarıyla taşınacak. Halk Koşusu katılımcıları yarış günü sabahı 07.30 ile 08.30 arası Mecidiyeköy’den yapılacak otobüs seferleriyle başlangıç noktasına ulaşabilecek. Koşucular, yarış günü göğüs numaralarını göstererek İBB’nin toplu taşıma araçlarından da ücretsiz yararlanabilecek.

BALKANLARDAN MİSAFİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun daveti üzerine İstanbul’da bulunan Balkan şehirleri belediye başkanları da “N Kolay İstanbul Maratonu”na katılacak. Maratona Pula Belediye Başkanı Filip Zoricic, Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, Laktaşi Belediye Başkanı Miroslav Bojić, Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandakova, Stara Zagora Belediye Başkanı Zhivko Todorov, Svilengrad Belediey Başkanı Anastas Karchev ile Plovdiv Belediye Başkanı Zdravko Dimitrov’un katılması bekleniyor.

EĞİTİMDE EŞİTLİK VURGUSU

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dr. Dilek İmamoğlu öncülüğünde, İstanbul Vakfı çatısı altında başlatılan ve bu sene bursiyer sayısı 1000’e ulaşan “Büyüt Hayallerini” projesi, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması hakkında farkındalığı artırmak için maratonda yer alacak. Dilek İmamoğlu, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, İBB kadın yöneticileri ve Büyüt Hayallerini bursiyerleri, “Eşit bir dünyayı birlikte var edelim” pankartı ile koşuya katılacak.

YÜKSEK SADAKAT SAHNE ALACAK

Maratonda 15K yarışı bitiş noktası olarak belirlenen Yenikapı’da aynı zamanda müzik dinletisi de olacak. 15K’da dereceye giren sporcular için 11.00’de gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından Yüksek Sadakat grubu sahne alacak.

MARATON VE SPOR FUARI YENİKAPI’DA

Maraton öncesi bu yıl da İstanbul Maraton ve Spor Fuarı gerçekleştirilecek. Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek İstanbul Maraton ve Spor Fuarı, 3- 4- 5 Kasım tarihlerinde İstanbulluları ağırlayacak. 42K ve 15K sporcularının yarış kitlerinin dağıtımının yapılacağı fuarda; egzersiz seansları, söyleşiler, interaktif oyunlar ve dünyanın önde gelen spor markalarının stantları, yemek ile alışveriş alanları ziyaretçilerle buluşacak.

ÇOCUK MARATONU CUMARTESİ GÜNÜ

İstanbul Maratonu’nun yanı sıra Çocuk Maratonu da bu yıl cumartesi günü Yenikapı’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılacak. Yaş gruplarına göre 4 kategoriye ayrılan 4- 13 yaş arası bin çocuk saat 09.00’da başlayacak etkinlikte varış çizgisine ulaşma heyecanını tadacak.

YARIŞ GÜNÜ PROGRAMI

08.40: Paten Yarışı Başlangıcı

08.45: Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00: 42K Yarış Başlangıcı

09.15: 15K Yarış Başlangıcı

09.45: Halk Koşusu Başlangıcı

12.00: 42K Genel Klasman Ödül Töreni

BASIN AKREDİTASYONU

Maratonu takip etmek isteyen basın çalışanları, yarın ve cumartesi günü İstanbul Maraton ve Spor Fuarı’ndaki Basın Odası’na kurum kartları ve kimlikleriyle başvurarak akreditasyon işlemlerini gerçekleştirebilecek.

KAPALI OLAN YOL VE GÜZERGÂHLAR

Maraton esnasında parkur üzerinde bulunup trafiğe kapatılacak yollar ve kapatılacağı saat aralıkları şöyle:

Altunizade- Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00- 12.30

Altunizade- Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00- 12.30

Altunizade- Zincirlikuyu 1. Çevreyolu 03.00- 12.30

Balmumcu Kavşağı- 06.00- 13.00

Barbaros Bulvarı- 06.00- 13.15

Beşiktaş Caddesi Dolmabahçe Caddesi- 06.00- 13.30

Mebusan Caddesi- 06.00- 10.15

Kemeraltı Caddesi- 06.00- 10.20

Galata Köprüsü Ragıp Gümüşpala Caddesi- 06.00- 10.30

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü- 06.00- 11.30

Kennedy Caddesi Bakırköy yönü- 06.00- 12.50

Rauf Orbay Caddesi Florya yönü- 06.00- 13.00

Rauf Orbay Caddesi Florya Yenikapı yönü- 06.00- 13.15

Kennedy Caddesi Yenikapı yönü- 06.00- 14.22

Kennedy Caddesi Sirkeci yönü- 06.00- 15.00

Gülhane Parkı Sultanahmet Meydanı- 06.00- 15.30

Trafiğe kapatılacak diğer yollar ise şu şekilde sıralandı:

Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol- İş önü D-100 Karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney- kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney- kuzey katılım, Beylerbeyi katılım, Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir’den Rıdvan Dedeoğlu’na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası, Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E- 5 Karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serencebey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım Altbaş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı, Gümüşsuyu’ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis- i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı’dan Tarlabaşı’na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı’ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı’ndan Perşembe Pazarı’na giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa’ya mecburi yön, Kasımpaşa’dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı’ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşaktan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri ile Avrasya Tüneli.