Maratonda koşan İmamoğlu'nun eşine söyledikleri sosyal medyayı salladı. Eşi neye uğradığını şaşırıp parmağını salladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen, N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 44. İstanbul Maratonu bugün koşuluyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte start düdüğünü eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri, İBB meclis üyeleri ve belediye başkanları çaldı.

“ARTIK SEN BENİM PEŞİMDEN KOŞACAKSIN”

Koşu esnasında Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'na "Dilek, yıllarca peşinden koştum. Artık sen benim peşimden koşacaksın" dedi. O esnafa ise Dilek İmamoğlu, şaşırarak parmağını salladı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

"CUMHURİYETİN 100. YILI İÇİN KOŞUYORUZ"

Halk koşusu startını vermeden önce konuşan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir efsaneye göre bir savaş sonrası bir ulak, savaşın sonucunu yöneticilerine getirmek için koşmuş. Artık bu yüzyılda koşunun anlamı başka bir yere evrildi.

İki kıta arasında ne için koşuyoruz barış için koşuyoruz, sevgi için koşuyoruz, kucaklaşmak için koşuyoruz, adalet için koşuyoruz, hayatın bütün güzellikleri için koşuyoruz, dünyanın her yerinden gelip bu güzel anı bizimle paylaşan bütün dostlarımıza, herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nin güzel insanlarına, İstanbul'un güzel insanlarına 44. maratonumuz hayırlı olsun diyorum.

Bu sene başka bir şey daha yapıyoruz. Hep birlikte Cumhuriyetimizin 100. yılına koşuyoruz. On binlerce İstanbulluyla koşarak belki de bu yıl maratonun rekorunu hep birlikte kıracağız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum."

60 BİN KİŞİ KOŞUYOR

World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) Elite Label Kategori’de yer alan maratonda toplamda 60 bin kişinin parkura çıkması bekleniyor. Asya’dan Avrupa’ya koşulacak maratonda 42K ve 42K paten yarışı da 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nün Asya girişinden başlayarak Sultanahmet Meydanı’nda sona erecek. Yine aynı noktada başlayacak 15K koşusu ise Yenikapı’da tamamlanacak. 8K’lık Halk Koşusu’nda Altunizade Köprüsü’nden başlayacak koşucular, Dolmabahçe’de varış noktasına ulaşacak.