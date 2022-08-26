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İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi 40 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 9 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 08:44
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İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alacak
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Resmi Gazete’de İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.” Denildi.

BAŞVURUDA ARANACAK ŞARTLAR

A- Profesör kadroları için

Profesör kadroları daimi statüdür.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26'ncı maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.

https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet fiziki dosya ile tüm bu bilgileri içeren altı (5) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD'lerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 23 üncü, 24 üncü, 25 inci ve 26 ncı maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu"nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

B- Doçent kadroları için

Doçent kadroları daimi statüdedir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 24'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.

https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet fiziki dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD'lerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu"nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

C- Doktor Öğretim Üyesi kadroları için

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23'üncü maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde aranan asgari koşullara haiz olmak.

https://personel.medeniyet.edu.tr/tr/akademik-ilanlar adresinden ulaşılabilecek olan başvuracakları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru dilekçesi ile özgeçmiş; üç adet vesikalık fotoğraf; nüfus cüzdan sureti; resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik ve diğer eğitim belgeleri; bilimsel yayınları; kongre konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve faaliyetlerini kapsayan bir (1) adet fiziki dosya ile tüm bu bilgileri içeren dört (4) adet CD veya USB ile birer adet yüksek lisans tezi ile doktora tezinin CD'lerini teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir.

Doçent unvanı olanlar Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuramazlar.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu/Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması şarttır.

Başvurunun kabul edilebilmesi için 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'nin 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddelerde istenen şartlardan kendileriyle ilgili olan şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Adayların, anılan yönerge 5 inci maddesi kapsamında başvuru sırasında "Öğretim Üyesi Kadrolarına Atamalarda ve Akademik Yükseltmelerde Aranan Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formu"nu da doldurarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Başvurular Üniversitemizin ilgili Fakültesine şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Nihai atama yetkisi Rektörün takdirindedir. Rektörlük, kadroların ilan ve atama sürecinin her aşamasında atamayı iptal etme hakkına sahiptir.

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