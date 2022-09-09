İstanbul Medeniyet Üniversitesi personel alacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, “Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 4 (Dört) katı aday arasından sözleşmeli personel alınacaktır.” Denildi.

GENEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için)

3) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK'nın 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması gerekmektedir.

4) Üniversitemizin tüm yerleşkelerindeki iç ve dış mekanlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek Personeli için)

5) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi için)

6) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruntundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

İSTENEN BELGELER

1- Diploma aslı veya onaylı örneği ya da mezun belgesi (e-Devletten alınacak)

2- Nüfus Cüzdan Örneği

3- Yerleşim Yeri/İkametgah Belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)

4- KPSS 2020 Sonuç Belgesi (Karekodlu İnternet Çıktısı)

5- Barkodlu SGK Hizmet Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet çıktısı)

6- Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden alınacak Terhis Belgesi.