İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ'nun sağlık yapılanmısına şok operasyon: 17 doktor gözaltında

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ'nun sağlık yapılanmısına şok operasyon: 17 doktor gözaltında

İstanbul merkezli 10 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda, tıpta uzmanlık sınavı için örgütle bağlantılı "Ders Çalışma Yurtları"na katılan 17 doktor gözaltına alındı. Operasyonda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) için örgüt bağlantılı sözde "Ders Çalışma Yurtları" ile ilgili yapılan çalışmalarda, FETÖ bağlantısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 17 aktif doktorun yakalanması için bu sabah erken saatlerde operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Örgütle irtibatlı hekimlerin evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan FETÖ üyesi doktorlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

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