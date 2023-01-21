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10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 12:07
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İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı

10 ilde FETÖ operasyonunda yakalanan 40 zanlıdan 9'u tutuklandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yapılan operasyonda yakalanan 40 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 16 zanlı adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Şüphelilerden 15'i ise adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılıkça salıverildi.

OPERASYON

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle ifade veren şüpheli B.Ç'nin beyanları, teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu açılan yeni soruşturma kapsamında FETÖ'nün güncel faaliyetlerine yönelik İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Hatay, Gaziantep, Niğde, Zonguldak, Kütahya ve Van'da 44 şüphelinin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti.

Operasyonda 40 zanlı yakalanmış, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ve FETÖ'ye ait olduğu değerlendirilen paralar ele geçirilmişti.

(AA)

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