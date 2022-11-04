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25 ildeki ehliyet sınavında usulsüzlükle elde edilen gelir PKK'ya aktarılmış

İstanbul merkezli 25 ilde ehliyet sınavında usulsüzlük yapılmasına ilişkin düzenlenen operasyonda, SRC ehliyet sınavının sorularının satılması ve resmi belgede sahtecilikten elde edilen gelirin bir kısmının silahlı terör örgütü PKK/YPG'ye aktarıldığı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 12:46
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İstanbul merkezli 25 ildeki ehliyet sınavında usulsüzlükten elde edilen gelir PKK/YPG'ye aktarılmış

25 ildeki ehliyet sınavında usulsüzlükle elde edilen gelir PKK'ya aktarılmış
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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 138 şüpheliden bir kısmı adliyeye gönderilirken, bir kısmının da emniyetteki işlemleri sürüyor.

Savcılık tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği SRC sorularını gayrimeşru olarak temin edip usulsüzlük yapıldığı ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava sokarak maddi menfaat sağlandığı gerekçesiyle "Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

Ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli şahısların kaldıkları otelleri, lüks rezidansları ve suç unsuru cihazları muhafaza ettikleri iş yerlerini tespit ederek, operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan araştırmada şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirleri İstanbul, Antalya ve Muğla'da gece hayatı ve lüks yaşamda harcadıklarını belirleyen ekipler, ayrıca şüphelilerden bazılarının Diyarbakır'da PKK/YPG sempatizanı olduğunu ve elde edilen gelirin büyük kısmıyla terör örgütünün finanse edildiğini tespit etti.

Ayrıca örgüt üyelerinin yurt dışından getirttiği özel ses ve görüntü cihazlarını kullanarak ehliyet sınavlarına adayların yerine girdikleri ve kendileriyle ortak hareket eden kuruma bağlı memurlar üzerinden temin ettikleri SRC sınavı sorularını 25 bin lira karşılığında sattıkları belirlendi. Son 1 yıl içerisinde aralarında görme ve fiziksel engeli olan kişilerin de bulunduğu bin 500 adayın bu yöntemle sınavı geçtiği anlaşıldı.

Ehliyet alacak kişilerin bazılarının diplomalarının olmadığı ve okuma yazma bilmediği de tespit edilirken, haksız kazanç noktasında sadece suç örgütüyle ortak hareket eden kurum çalışanlarının 1 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi.

İstanbul merkezli 25 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği SRC sorularını gayrimeşru olarak temin edip usulsüzlük yaptıkları ve "joker" diye tabir edilen kişileri başkalarının yerine sınava sokarak maddi menfaat sağladıkları tespit edilen 138 şüpheli yakalanmıştı. (AA)

 

 

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