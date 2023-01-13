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İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu yapıldı. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 11:03
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İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu yapıldı: 21 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; bazı kişilerin madeni yağ, geri dönüşüm veya boya kimyasalları üretimi yapan firmalardan temin ettikleri akaryakıt karışımlı malzemeleri, kapalı kasa fiber tanklı araçların içerisinde akaryakıta dönüştürdüğünü belirledi. Bu kişilerin hazırladıkları yağları kaçak yollardan sattığı tespit edildi. Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından İstanbul merkez olmak üzere Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 181 ton 700 litre karışımlı akaryakıt, 3 adet kamyon, 4 adet kapalı kasa kamyonet, 1 adet çekici, 1 adet dorse, 3 adet tanker araç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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