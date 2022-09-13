13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 10:09
Takip Et

İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

4 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, örgüt adına himmet, polis okullarına öğrenci yönlendiren, askeri personel ile örgütsel olarak ilgilenen mahrem imam, örgütün bölge yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 13 şüphelinin adreslerini belirledi.

İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında daha önce meslekten ihraç edilen polis memuru, 2 öğretmen ve halen görevde olan infaz koruma memurunun da olduğu 12 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan adresinde bulunamayan firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
1
﻿Ankara kulislerinde bütün hesapları değiştiren anket
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
2
﻿Burcu Özberk iç çamaşırsız poz verdi. 200 bin beğeni aldı
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
3
﻿Bir ittifakın hiç beklemediği sonuç ortaya çıktı
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
4
﻿İşte bir Türkiye gerçeği: Araba fiyatlarının 7 yıldaki dramatik değişimine inanamayacaksınız
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
5
﻿'Emret Komutanım'da Kerim Asteğmeni canlandırıyordu Yıllar ona da acımadı
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
6
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Twitter kullanıcıları dikkat: Retweet etmek suç sayıldı
7
﻿Twitter kullanıcıları dikkat: Retweet etmek suç sayıldı
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿Fenerbahçe'nin yıldızı gözünü Rennes'e dikti
﻿Sessiz İstila 3 yayınlandı
﻿Sessiz İstila 3 yayınlandı
﻿Sessiz İstila 3 yayınlandı
﻿Danimarka'da enflasyon son 40 yılın zirvesine yükseldi
﻿Danimarka'da enflasyon son 40 yılın zirvesine yükseldi
﻿Danimarka'da enflasyon son 40 yılın zirvesine yükseldi
﻿Martı'ya açılan soruşturma tamamlandı
﻿Martı'ya açılan soruşturma tamamlandı
﻿Martı'ya açılan soruşturma tamamlandı
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿ Savaş uçağı kalkıştan sonra yere çakıldı. Ukrayna'da sivilleri vuracaktı 
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿Alex de Souza'dan Arda Turan için flaş sözler
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿TED Üniversitesi personel alacak
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿7'si çocuk 13 kişinin yaşadığı eve kurşun yağmuru
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿Üniversite kampüsünde esrarengiz ölüm
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿İzmir İzdoğa işçi alacak
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
﻿Mahalleli sokağa döküldü can pazarı yaşandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.